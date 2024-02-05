المعهد النسائي بالأمن العام يستعرض «الفصيل الصامت»

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- بواسطة أيمن الوشواش - استعرض المعهد النسائي بالأمن العام، لزوار جناح وزارة الداخلية (مقدام) بمعرض الدفاع العالمي 2024، (الفصيل الصامت) لتشكيل مهارات التعامل الاستعراضي باستخدام السلاح مع الفرقة الموسيقية، ودقة إتقان المرأة في أداء الحركات. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض المعهد النسائي بالأمن العام، لزوار جناح وزارة الداخلية (مقدام) بمعرض الدفاع العالمي 2024، (الفصيل الصامت) لتشكيل مهارات التعامل الاستعراضي باستخدام السلاح مع الفرقة الموسيقية، ودقة إتقان المرأة في أداء الحركات. يذكر، أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها التطويرية للمنظومة الأمنية، وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.

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