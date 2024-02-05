تعزيز الشراكة بين مركز تقنيات المستقبل وجامعة المؤسس

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- بواسطة أيمن الوشواش - استقبل نائب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أمين نعمان، بمقر الجامعة، الوفد الزائر من مركز الأمير السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل نائب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أمين نعمان، بمقر الجامعة، الوفد الزائر من مركز الأمير محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل بجامعة طوكيو. وتأتي الزيارة في إطار برنامج تعزيز الشراكة في التعليم والبحث بمجال الطاقة المتجددة والاستدامة بين جامعة الملك عبدالعزيز ومركز الأمير محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل بجامعة طوكيو. وجرى خلال الاستقبال استعراض حالة المشروعات المشتركة تحت الإعداد، بين باحثي الجامعة وباحثي جامعة طوكيو، والتطرق لبرنامج استدامة الطاقة الذي عقد بالصيف الماضي، إذ تم تكريم الطلاب والطالبات المشاركين في البرنامج.

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