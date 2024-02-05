شكرا لقرائتكم خبر عن السودان واليمن.. "الملك سلمان للإغاثة" يواصل دعمه للمحتاجين في الدول الصديقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأحد، 1.092 سلة غذائية في محلية عطبرة بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 6.552 فردا بواقع 1.092 أسرة من الفئات النازحة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.

أجهزة تشخيص طبية حديثة

زوّد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المختبر الوطني لعلاج الأورام بمستشفى الصداقة التعليمي بمدينة عدن بأجهزة تشخيص طبية حديثة، لتسهيل عملية تشخيص المرضى وتخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهلهم.وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز النظام الصحي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.وتأتي هذه المساعدات في إطار منظومة المشاريع الصحية التي تنفذها المملكة عبر المركز لمساندة القطاع الصحي ورعاية المرضى وتحسين أداء المنشآت الطبية في اليمن.