شكرا لقرائتكم خبر عن خلال فبراير.. "جديدة عرعر" يستقبل أكثر من 52 ألف مسافر عراقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل منفذ جديدة عرعر الحدودي بمنطقة الحدود الشمالية أكثر من 52 ألفًا من المعتمرين والمسافرين القادمين برًا من جمهورية العراق، منذ بداية شهر فبراير الحاليّ.

ويقدم المنفذ خدماته الجمركية والجوازات والصحية وغيرها، للمعتمرين والزوار القادمين برًا من جمهورية العراق الشقيقة، لأداء مناسك العمرة، على مدار الساعة، وذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

سرعة إنهاء الإجراءات

وتعمل منظومة الخدمات بالمنفذ على سرعة إنهاء كل الإجراءات للمعتمرين، وتقديم جميع الخدمات والرعاية الطبية والوقائية والتوعوية، إلى جانب العديد من الخدمات التي جندت من أجلها جميع الجهات كوادرها البشرية وإمكانياتها المادية لراحة ضيوف الرحمن.

كما شارك أكثر من 100 متطوعٍ ومتطوعةٍ، أسهموا في تنظيم المسافرين ومساعدة كبار السن والمعاقين، وتقديم وجبات الطعام.

إشادة المسافرين العراقيين

وجُهز "منفذ جديدة عرعر" مؤخرا بصالة المسافرين، التي جرى تطويرها على مساحة 9000 مترٍ مربعٍ، وبطاقة استيعابية تتجاوز 20 ألف مسافر، وأكثر من 400 حافلةٍ يوميًا، وخصص 68 كاونترًا للجوازات، إضافة إلى 6 مناطق مخصصة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة.

وأشاد المسافرون القادمون من جمهورية العراق الشقيقة بالخدمات والتجهيزات التكاملية العالية فور وصولهم منفذ جديدة عرعر البري الحدودي بمنطقة الحدود الشمالية.

وأعربوا عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الرعاية التكاملية من مختلف الأجهزة الحكومية والخدمية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج.