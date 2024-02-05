شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الدفاع العالمي.. "الأرصاد" يستعرض خدماته أمام الزوار والان نبدء بالتفاصيل

الملاحة الجوية والبحرية

| جانب من أعمال اليوم الثاني لجناح المركز في#معرض_الدفاع_العالمي بالرياض#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/NO8FIpbmFr— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) 🎥 | جانب من أعمال اليوم الثاني لجناح المركز في #معرض_الدفاع_العالمي بالرياض#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/NO8FIpbmFr — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 5, 2024

عرض المخرجات الأرصادية

توقعات عالية الدقة

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تفاصيل مشاركته في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024.وتأتي مشاركة المركز في المعرض كمزود حصري لمعلومات الطقس والمناخ، وكذلك من خلال جناح خاص لاستعراض أبرز التقنيات المتقدمة والحديثة في مجال خدمات الطقس والمناخ بحرًا وجوًا وعلى اليابسة لخدمة المستفيدين من جميع الجهات.وبين أن الزائرين تعرفوا على الخدمات الأرصادية التي يقدمها المركز للقطاعين المدني والعسكري والجهات المستفيدة الأخرى.كما قدم نبذة عن منصة "أجواء" للخدمات الخاصة ودورها في خدمة مجال الملاحة الجوية والبحرية.وتعد إحدى مبادرات المركز التي تستهدف قطاع الأعمال وتقدم المعلومات والتوقعات حول الطقس، وتتيح البيانات الآنية والتاريخية وإمكانية الاستفادة من الرادارات والأقمار الصناعية، وتوقعات النماذج العددية وتقديم البيانات والإشعارات الخاصة التي يحتاج إليها المستفيد.كما توفر المنصة إمكانية عرض المخرجات الأرصادية على هيئة خرائط وإجراء تحليلات للطقس واستعراض الإنذارات للجهة المستفيدة.كما يمكن لجميع القطاعات العاملة في مجال الملاحة الجوية والبحرية وعلى اليابسة والأفراد، الاستفادة من هذه المنصة.أيضا يمكن للمستفيدين من المنصة الحصول على توقعات عالية الدقة بالاستفادة من التغطية الجغرافية التي يتميز بها المركز لمسافة تصل إلى كيلو متر واحد.وتتمتع المنصة أيضًا بممكنات متميزة كالحوسبة عالية الأداء والتي تتيح بث بيانات المنصة لخدمة المستفيدين.