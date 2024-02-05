شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس ناميبيا في وفاة رئيس الجمهورية السابق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس د. نانغولو مبومبا، رئيس جمهورية ناميبيا في وفاة رئيس الجمهورية السابق.
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا السابق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
وقال سمو ولي العهد : "تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا السابق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا السابق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
برقية ولي العهدكما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس د. نانغولو مبومبا رئيس جمهورية ناميبيا في وفاة رئيس الجمهورية السابق.
وقال سمو ولي العهد : "تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا السابق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".