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القيادة تعزي رئيس ناميبيا في وفاة رئيس الجمهورية السابق

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس د. نانغولو مبومبا، رئيس جمهورية ناميبيا في وفاة رئيس الجمهورية السابق.
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا السابق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

برقية ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس د. نانغولو مبومبا رئيس جمهورية ناميبيا في وفاة رئيس الجمهورية السابق.
وقال سمو ولي العهد : "تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا السابق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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