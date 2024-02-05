شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس ناميبيا في وفاة رئيس الجمهورية السابق والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.