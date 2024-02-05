شكرا لقرائتكم خبر عن القريات على رأسها.. أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت القريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الاثنين، إذ سجلت درجتين مئويتين فقط.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الجوف وطريف وتبوك جاءت في المرتبة الثانية، إذ سجلت 4 درجات مئوية.

بينما سجلت رفحاء 5 درجات مئوية في المرتبة الثالثة. سماء غائمة وأمطار توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة مع تكون الضباب على مناطق جازان وعسير والباحة.

وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة (القريات وطريف)، في حين لا يزال الطقس باردًا على معظم مناطق المملكة.