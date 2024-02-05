نائب أمير مكة يزور ميسان ويتفقد عددا من المشاريع

واصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة اليوم (الاثنين)، بزيارة محافظة ميسان.

ورأس الأمير سعود اجتماع المجلس المحلي في ميسان، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 15 مشروعا، حيث شملت المشاريع المنجزة: استبدال أعمدة الإنارة، فتح شوارع، صيانة حديقة شهدان، صيانة ملعب الغوقة، درء أخطار السيول وتصريف المياه في عدد من البلديات، صيانة الطرق من أخطار السيول بالقريع، صيانة دورات المياه في مركز القريع، صيانة طريق وادي الأشرق، صيانة مدرجات وجدارية حداد بني مالك، صيانة حديقة البلدية، صيانة وتحسين مدخل صيادة، وصيانة سور المكبس التابع لبلدية القريع بني مالك)، فيما تضمنت المشاريع الجاري تنفيذها مشاريع الصيانة ببلدية بني سعد ومعالجة التشوه البصري للقرى التابعة لبلدية القريع بني مالك.

كما اطلع نائب أمير مكة على أخر مستجدات مشروع المتنزه البري الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ويحتوي على عناصر استثمارية تشتمل على مركز الألعاب التنافسية والطيران الشراعي وأكاديمية الرماية وقرية نموذجية ومطاعم.

ويأتي المتنزه البري ضمن مشروع الطريق السياحي الدائري لمنطقة مكة المكرمة الذي يبلغ طول مساره 943 كيلومترا، ويهدف المشروع إلى تطوير عدد من المواقع المميزة بطبيعتها للوصول إلى تنمية مستدامة لقطاع السياحة في المنطقة

ويُعد مشروع الطريق السياحية، أحد مشاريع الهيئة الحيوية، حيث يشمل نطاقًا جغرافيًّا واسعًا يضم محافظات منطقة مكة المكرمة، بهدف اكتشاف وتهيئة الفرص، وبحث وتجهيز الممكنات من أجل عمل تكاملي بين القطاع الحكومي والخاص وفق استراتيجية المنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030.

ويسهم المشروع في تنمية وتطوير العديد من الجوانب بالمنطقة، لاسيما جودة الحياة وتطوير البيئة، إضافة الجانب الاقتصادي في المواقع التي يمر بها المشروع، حيث تمتاز بخصائص متنوعة سواء طبيعية أو مواقع تراثية سيتم تسخيرها لتكون وجهات جاذبة سياحيًّا واستثماريًّا .

عقب ذلك، استقبل نائب أمير المنطقة عددا من أهالي المحافظة.