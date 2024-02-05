شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزي رئيس جمهورية ناميبيا في وفاة رئيس الجمهورية السابق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور نانغولو مبومبا، رئيس جمهورية ناميبيا في وفاة رئيس الجمهورية السابق.

وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا السابق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا ترو أي سوء أو مكروه”.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور نانغولو مبومبا، رئيس جمهورية ناميبيا في وفاة رئيس الجمهورية السابق.

وقال سمو ولي العهد : “تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا السابق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا ترو أي سوء”.