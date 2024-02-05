انت الان تتابع "قصر بكنغهام" يعلن إصابة الملك تشارلز بالسرطان وبدء البرنامج العلاجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
05 فبراير 2024, 8:29 مساءً
أعلن قصر بكنغهام، اليوم الاثنين، إصابة الملك البريطاني تشارلز بالسرطان، مشيراً إلى أنه بدأ برنامجاً للعلاج.
وتفصيلاً، جاء في بيان للقصر كالتالي: خلال علاج الملك تشارلز من تضخم حميد في البروستاتا في المستشفى في الآونة الأخيرة، حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلاً من أشكال السرطان.
وبدأ الملك اليوم برنامجاً للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وأعرب الملك عن امتنانه لفريقه الطبي لتدخلهم السريع، والذي أصبح ممكناً بفضل الإجراء، الذي خضع له في المستشفى مؤخراً.
ويظل الملك تشارلز إيجابياً تماماً بشأن علاجه ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن.
واختار الملك مشاركة تشخيصه لمنع التكهنات، وعلى أمل أن يساعد ذلك في فهم الجمهور لجميع المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم.
ولم يذكر البيان نوع السرطان، الذي يعاني منه الملك، البالغ من العمر 75 عاماً.
وأمضى تشارلز ثلاث ليال في المستشفى، الشهر الماضي، بعد خضوعه لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا.
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