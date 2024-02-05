انت الان تتابع ثلاث عمليات دقيقة ومعقدة بمستشفيات المانع في جراحة الغد الصماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نجح طاقم طبي من مجموعة مستشفيات المانع بالخبر بقيادة الدكتور حسن محمد البشر في مهمة استثنائية تمثلت في إجراء ثلاث عمليات جراحية دقيقة لثلاثة مرضى مواطنين وآخر مقيم، عانوا من ورم سرطان الغدة الدرقية متقدم وممتد لجميع مستويات الرقبة بما فيها الجانبية والخلفية.

ونظرًا لدقة العمليات الجراحية ولتقدم حالة الورم السرطاني لدى المرضى الثلاثة، فقد امتدت مجموع العمليات الثلاث لأكثر من 33 ساعة، إذ استغرقت الجراحة الأولى 10 ساعات، بينما استمرت الجراحة الثانية لـ 12 ساعة، في حين تطلبت الجراحة الثالثة 11 ساعة من العمل الجراحي.

وأضاف الدكتور البشر، الذي يشغل منصب استشاري جراحة غدد صماء وجراحة عامه في مجموعة مستشفيات المانع: "في كفاحنا المستمر لعلاج مرضى السرطان، كل لحظة نقضيها في غرفة العمليات هي خطوة لإنقاذ حياة بفضل الله، كما إن التحديات التي قد تواجهنا في غرفة الجراحة تُقابل بالعمل المتكامل من جميع افراد الطاقم المعالج وبتوافر جميع الأجهزة التقنية والمهارة العالية والدقة لكل عضو في مجاله، يعملون بتناسق تام وإتقان من أجل الحصول على أفضل النتائج. يتبع هذا العمل الجراحي أخذ اليود المشع العلاجي والصور التشخيصية بعد العلاج ومن دون تأخير ومتابعة دقيقة أُعدت بحرص لاستكمال خطة المرضى العلاجية بعناية.