شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الضباب الكثيف.. تنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب كثيف على أجزاء من منطقة الباحة، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي والمندق وبني حسن والقرى.

موعد الحالة

وأوضح المركز أن بداية الحالة من مساء اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة 10 من صباح يوم غدٍ الثلاثاء.

ونبهت الجهات المعنية قائدي المركبات ومرتادي الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، في ظل هذه الأجواء التي تشهدها المنطقة حفاظًا على سلامتهم.