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عملية جديدة لإحباط تهريب مخدرات بجازان.. هذه أرقام للإبلاغ

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واس - جيزان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جديدة لإحباط تهريب مخدرات بجازان.. هذه أرقام للإبلاغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان عن إحباط تهريب 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وأشارت إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

جهود مكافحة المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
#حرس_الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/T3C4e1tClN— حرس الحدود السعودي (@BG994)

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في

ولفتت إلى أهمية الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
كما خصصت رقم (995) لبلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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