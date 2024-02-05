شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جديدة لإحباط تهريب مخدرات بجازان.. هذه أرقام للإبلاغ والان نبدء بالتفاصيل

جهود مكافحة المخدرات

#حرس_الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/T3C4e1tClN— حرس الحدود السعودي (@BG994) #حرس_الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/T3C4e1tClN — حرس الحدود السعودي (@BG994) February 5, 2024

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

الدمام - شريف احمد - كشفت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان عن إحباط تهريب 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وأشارت إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.ولفتت إلى أهمية الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.كما خصصت رقم (995) لبلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.