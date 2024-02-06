شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف "برنامج خادم الحرمين" يؤدون مناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- للعمرة والزيارة مناسك العمرة.

وتضم الدفعة الثانية 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة، يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهي البوسنة والهرسك، وألبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين.

الوصول إلى مكة

وكان الضيوف وصلوا اليوم الاثنين، إلى مكة المكرمة قادمين من المدنية المنورة، وكان في استقبالهم عدد من المسؤولين في الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.



وأعرب الضيوف لدى وصولهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على هذه الاستضافة، التي مكنتهم من أداء مناسك العمرة، منوهين بعناية ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- في خدمة أبناء المسلمين في شتى بقاع الأرض.واعدت الأمانة العامة للبرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامجًا لتمكين الضيوف من زيارة مصنع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة ومعرض الوحي، ولقاء إمام المسجد الحرام.