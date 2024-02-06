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شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع كفالة الأيتام في المهرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة المهرة، نشاطي توفير الحقيبة المدرسية وتسليم الكفالات التعليمية والمعيشية والصحية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع كفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصاديًا في اليمن، يستفيد منه 150 يتيمًا.
وأشاد نائب محافظة المهرة سالم نيمر بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان في تقديم العون للشعب اليمني.
وأوضح أن مثل هذه البرامج التي تستهدف عملية تمكين الأسر لتصبح منتجة تسهم في التخفيف من معاناتهم، وتحسين الدخل المعيشي لهم.
دعم أيتام اليمنويهدف المشروع إلى دعم فئة الأيتام في اليمن من خلال تمكين 440 أسرة معيلة لهم اقتصاديًا عبر إيجاد فرص عمل مستدامة لتوفير الدخل، وتقديم الكفالات المعيشية والتعليمية والصحية، بما يمكنها من زيادة قدرتها على التعامل مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن فقدان العائل، وتمكين الأيتام أيضًا من الالتحاق بالعملية التعليمية، يستفيد منه 1300 يتيم.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للاهتمام بشريحة الأيتام، وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف المحافظات اليمنية.
وأشاد نائب محافظة المهرة سالم نيمر بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان في تقديم العون للشعب اليمني.
وأوضح أن مثل هذه البرامج التي تستهدف عملية تمكين الأسر لتصبح منتجة تسهم في التخفيف من معاناتهم، وتحسين الدخل المعيشي لهم.
دعم أيتام اليمنويهدف المشروع إلى دعم فئة الأيتام في اليمن من خلال تمكين 440 أسرة معيلة لهم اقتصاديًا عبر إيجاد فرص عمل مستدامة لتوفير الدخل، وتقديم الكفالات المعيشية والتعليمية والصحية، بما يمكنها من زيادة قدرتها على التعامل مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن فقدان العائل، وتمكين الأيتام أيضًا من الالتحاق بالعملية التعليمية، يستفيد منه 1300 يتيم.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للاهتمام بشريحة الأيتام، وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف المحافظات اليمنية.