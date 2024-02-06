شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب مواد مخدرة في جازان والباحة والان نبدء بالتفاصيل

القبض على مخالف لترويجه المخدرات بالباحة

#مكافحة_المخدرات تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود في محافظة المخواة بمنطقة الباحة، لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/hliizfjFXZ — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) February 5, 2024



الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب 177 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة المخواة بمنطقة الباحة، لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. This is a Twitter Status تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود في محافظة المخواة بمنطقة الباحة، لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.