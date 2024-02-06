شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج طلبة تعليم جدة بلقب "فرسان التعليم" على مستوى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طريق الفوز

الدمام - شريف احمد - توج وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية د. سعد الحربي مساء اليوم الاثنين، فرسان تعليم جدة ببطولة مسابقة فرسان التعليم على مستوى المملكة، بعد أن تفوقوا على زملائهم فرسان تعليم الطائف بـ53 نقطة مقابل 48 نقطة.وجرى التتويج بحضور مدير عام إدارة نشاط الطلاب بوزارة التعليم د. يوسف الحمود، وذلك بمقر شبكة قنوات وزارة التعليم الفضائية قناة "عين" التعليمية بالرياض.

وكان فرسان جدة (بسام عبدالمعتني المزروعي ثانوية علي بن أبي طالب، ورائد بسام المرامحي ثانوية الفيصلية للموهوبين، وفجر عبد الرحمن الكعيد ثانوية البيان النموذجية، وشموخ مناحي القحطاني الثانوية 109) تأهلوا للنهائي أمام فرسان الطائف، بعد تفوقهم في 3 جولات.

الأولى أمام فرسان الباحة في دور 16 بنتيجة 52 نقطة مقابل 47 نقطة، وفي دور الثمانية أمام زملائهم فرسان تعليم تبوك بنتيجة 55 نقطة مقابل 51 نقطة، ليواصلوا تفوقهم في نصف النهائي أمام زملائهم فرسان تعليم عسير بنتيجة 37 نقطة مقابل 34 نقطة، وتأهلهم لنهائي المسابقة وتحقيقهم المركز الأول ودرع بطولة المسابقة بالإضافة إلى جائزة مالية مقدارها 70 ألف ريال.

تمثيل مشرف

وهنأت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي فرسان المسابقة بتحقيق البطولة، وتمثيلهم المشرف لتعليم جدة، كما قدمت التهنئة إلى أسرهم ومدارسهم على جهودهم منذ انطلاق المسابقة حتى تحقيق هذا الإنجاز.

وأكدت أن تحقيق اللقب خير محفز لفرسان التعليم على مواصلة الاطلاع والارتقاء بثقافتهم، وتعزيز مهارات المنافسة لديهم، متمنية لهم مواصلة النجاح في المنافسات القادمة.

مسابقة ثقافية

يُذكر أن مسابقة فرسان التعليم، برنامج مسابقات تلفزيوني تنافسي جماهيري ضم 64 طالبًا من 16 إدارة تعليمية من مختلف أنحاء المملكة، ضمن مسابقة ثقافية تثري الجوانب المعرفية والتعليمية والوطنية، من خلال رؤية المسابقة لإبراز قدرات ومهارات الطلاب والطالبات التنافسية بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز الثقافة العلمية لدى الطلبة، وتشجيعهم على زيادة تحصيلهم العلمي والمعرفي، وتنمية مهارات التعليم الذاتي والتفكير الناقد والإبداعي لديهم، والتعبير بطلاقة.

وكذلك تشجيع روح المنافسة بين الإدارات التعليمية المشاركة، إلى جانب تعزيز الانتماء الوطني والتعريف بتراث ومعالم المملكة.