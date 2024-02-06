شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
ورجّح التقرير تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.
الإنذار الأصفر - #منطقة_نجران - #الخرخير #بدر_الجنوب #ثار ...+4— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 5, 2024
للتفاصيل https://t.co/u5tywX2Xt3 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/DPTjuoJofX
الأجواء البحرية وحركة الموج
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.