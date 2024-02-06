شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لتكوُن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

ورجّح التقرير تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.



الأجواء البحرية وحركة الموج

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.