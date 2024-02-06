الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

وفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد، من المتوقع أن يشهد اليوم تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة في بعض مناطق المملكة. يشمل ذلك مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ومن الممكن أن يتشكل الضباب في بعض المرتفعات في تلك المناطق، بالإضافة إلى مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 25 و45 كم/ساعة، وسيتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين ونصف. وسيكون البحر متوسط الاضطراب إلى مائج. أما على الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة في الجزء الشمالي و25-50 كم/ساعة في الجزأين الأوسط والجنوبي. وسيتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر في الجزء الشمالي، وبين متر ونصف ومترين ونصف في الجزأين الأوسط والجنوبي. وسيكون البحر هادئاً إلى مائج في الجزء الشمالي ومتوسط الاضطراب إلى مائج في الجزأين الأوسط والجنوبي.