انت الان تتابع سوق المحركات الكهربائية في المملكة يصل إلى 99 مليون دولار في 2028 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 6:06 صباحاً

بلغ حجم سوق المحركات الكهربائية في المملكة العربية السعودية 74.8 مليون دولار أمريكي عام 2022، ووفقاً للتقديرات يتوقع أن يصل حجم السوق ما يقارب 99 مليون دولار بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.61% خلال الفترة من 2023 إلى 2028. وقال تقرير مجموعة "IMARC" البحثية، إن هناك عدة عوامل مؤثرة أساسية في نمو صناعة المحركات الكهربائية السعودية، أحدها المبادرات الحكومية وتطوير القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة. كما أشار التقرير الى التوجّه إلى طلب السيارات الكهربائية في مختلف التطبيقات ودعم المملكة في صناعة المحركات الكهربائية وصناعة السيارات داخل السعودية، كما سيسهم في زيادة الطلب، الاعتماد المتزايد على الخدمات اللوجستية.

كانت هذه تفاصيل خبر سوق المحركات الكهربائية في المملكة يصل إلى 99 مليون دولار في 2028 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.