الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 6:19 صباحاً

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، اليوم الثلاثاء، متأثرةً بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وبخفض المتعاملين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) سيخفّض أسعار الفائدة بقوة هذا العام. وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2025.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:16 بتوقيت جرينتش بعدما سجّل أدنى مستوياته منذ 25 يناير في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2041.30 دولار للأوقية. وأظهرت بيانات صدرت أمس الإثنين، أن نمو قطاع الخدمات الأمريكي انتعش في يناير مع زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع معدل التوظيف، لكن يبدو أن الموردين يتخلفون عن الركب؛ ما أدّى إلى ارتفاع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 11 شهراً.

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