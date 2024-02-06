انت الان تتابع معتدل لا يخلو من هجمات برد مفاجئة.. "الزعاق": خلال أيام نشهد "موسم العقارب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 6:26 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن "المربعانية، والشبط، والعقارب" هي مواسم الشتاء الفعلي لدى العرب؛ فالمربعانية في بداية البرد في شهر ديسمبر، والشبط هو شدة البرد في شهر يناير، والعقارب نهاية البرد بنهاية شهر فبراير. وأضاف الزعاق؛ أن المربعانية انتهت، وشباط يستعد للرحيل، وخلال هذه الأيام نشهد موسم العقارب، وهو موسم معتدل لا يخلو من هجماتٍ بردٍ مفاجئة، ويكون بردها "لاسعاً" لذلك سُمي بموسم العقارب. وأكمل الزعاق؛ في فيديو على حسابه في "إكس"، أن مدة موسم العقارب 39 يوماً مقسّمة لدى العرب إلى ثلاثة نجوم: النجم الأول "سعد الذابح"، وسُمي عقرب السم؛ لأن بردها يقتل. والنجم الثاني هو "سعد بلع"، وتسمى عقرب الدم؛ لأن بردها يدمي ولا يقتل. والنجم الثالث "سعد السعود"، وسُمي عقرب الدسم؛ لأنها تذيب الدسم داخل الأسقية.

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