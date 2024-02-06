انت الان تتابع تراجعٌ طفيفٌ لأسعار النفط.. و"برنت" عند 77.97 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 6:27 صباحاً

تراجعت أسعار النفط بقدرٍ طفيفٍ في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين؛ لتصل إلى 77.97 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات؛ لتصل إلى 72.75 دولار للبرميل. وارتفع كلا العقدين بمقدار 1% تقريباً، أمس الإثنين، في أول ارتفاعٍ في أربع جلسات.

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