بالصور: انطلاق الأعمال الإنشائية البحرية لمشروع وسط جدة

بدأت الأعمال الإنشائية البحرية في مشروع وسط جدة على قدم وساق، حيث تشمل هذه المرحلة تجهيز شاطئ رملي بطول 2.1 كم، وبناء جزيرة بمساحة 130 ألف متر مربع، بالإضافة إلى استكمال إنشاء المرسى الذي سيستوعب أكثر من 470 يخت.

وعلى صعيد آخر، تم توقيع العقود الإنشائية لتنفيذ 3 من المعالم الرئيسية في المشروع:

دار الأوبرا: بسعة 2400 مقعد، وتصميم فريد يعكس ثقافة المملكة العربية السعودية.

بسعة 2400 مقعد، وتصميم فريد يعكس ثقافة المملكة العربية السعودية. الاستاد الرياضي: بسعة 45 ألف مقعد، ومزود بتكييف مع إمكانية التحكم بالسقف آليًا حسب الطقس، ومن المتوقع تدشينه في عام 2026.

بسعة 45 ألف مقعد، ومزود بتكييف مع إمكانية التحكم بالسقف آليًا حسب الطقس، ومن المتوقع تدشينه في عام 2026. الأحواض المحيطية: تهدف إلى ترسيخ مكانة جدة في مجال المحافظة على الحياة البحرية من خلال مركز للأبحاث والدراسات يستخدم تقنيات متطورة، كما سيقدم تجارب سياحية وتعليمية مميزة لزواره.

وتم ترسية عقد تنفيذ البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع وسط جدة على شركة تشاينا هاربور العربية المحدودة، والتي تشمل تطوير العديد من المشاريع، منها:

179 قطعة أرض.

شاطئ عام.

مارينا عالمية.

حديقة مركزية.

رصيف بحري.

ساحة مركزية.

فنادق متنوعة.

مرسى للسفن والكروز.

يُذكر أن مشروع وسط جدة هو مشروع ضخم لتطوير وسط مدينة جدة أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 17 ديسمبر 2021، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 ملايين متر مربع بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل السعودية وخارجها.

ويهدف المشروع إلى تحويل وسط جدة إلى وجهة عالمية سياحية وثقافية وتجارية، مع الحفاظ على تراثها التاريخي العريق.