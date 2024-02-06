انت الان تتابع جلطة القلب ٣ أضعاف.. "النمر" يحذّر غير المدخنين من مجالسة المدخنين! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ بعدم مجالسة المدخنين، محذّراً غير المدخنين من خطورة هذه المجالسة.

وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الشخص غير المدخن الذي يجالس أشخاصاً مدخنين تزداد لديه احتمالية جلطة القلب ٣ أضعاف مقارنةً بغير المدخن".

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