"عالي الخطورة جداً".. تحذير وتحديث من "سامسونج" وإيضاح لـ"الأمن السيبراني"

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أن شركة "سامسونج" أصدرت تحذيراً أمنياً "عالي الخطورة جداً" تضمن تحديثاً شهرياً لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها.

وأوصى المركز، عبر حسابه على منصة "إكس"، بتحديث أجهزة Samsung، حيث أصدرت Samsung توضيحاً لهذه التحديثات عبر الرابط:

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