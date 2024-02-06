سمو محافظ الأحساء يكرّم رئيس جامعة الملك فيصل بمناسبة انتهاء فترة عمله

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 8:25 صباحاً

كرّم الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتب سموّه بمقر المحافظة، أمس، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي؛ وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله رئيساً لجامعة الملك فيصل. وتمنى سموّه للدكتور العوهلي؛ التوفيق فيما سيُوكل إليه من مهام في المستقبل، مقدماً شكره للعوهلي؛ على جهوده وإسهاماته المتميزة خلال فترة عمله بالجامعة. من جانبه، أعرب رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي؛ عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء، على ما لقيه من دعمٍ واهتمامٍ متواصليْن أسهما في نجاح عمله بالجامعة.

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