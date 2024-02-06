شرطة الرياض: المحتوى المرئي لحادث المشاجرة بين (3) أشخاص منذ عامين

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة بين 3 أشخاص في محطة وقود وقع منذ عامين.

وأضافت الشرطة أنه لم يتقدم وقتها أيٌّ من أطراف المشاجرة ببلاغ، وتم استكمال كافة الإجراءات النظامية حينها.

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