شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج "التثقيف التعليمي والمهني" في نسخته الحادية عشرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الكلية التقنية بنجران اليوم الثلاثاء، برنامج "التثقيف التعليمي والمهني"، في نسخته الحادية عشرة، والموجه لطلاب المرحلة الثانوية؛ لتعريفهم بكيفية اختيار المسار المناسب بعد انتهاء المراحل الدراسية، وذلك بمدرسة العرباض بن سارية الثانوية.

ويستهدف البرنامج طلاب المرحلة الثانوية لتنمية وصقل مواهبهم وقدراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وتوجيههم للتخصصات والأقسام التدريبية وكيفية اختيارها، وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة في إطار رؤية المملكة 2030، وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.

ويتضمن البرنامج التعريف بما تحتويه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالكلية التقنية بنجران من أنشطة وتخصصات تقنية ومهنية، وكيفية الانخراط بها، وكيفية تحديد الميول المهني، إضافة إلى التعريف بأهمية المهنة في سوق العمل في مجالات التقنية الكهربائية والحاسب وتقنية المعلومات والتقنية الميكانيكية وتقنية المحركات، والمركبات والتقنية الإدارية والمالية.