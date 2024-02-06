شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ حملة توعوية حول أهمية الكشف المُبكر عن المرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت أمانة العاصمة المقدسة أمس، بتنظيم حملة توعوية حول أهمية الكشف المُبكر عن المرض، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للسرطان؛ بهدف رفع مستوى الوعي الصحي، والتوعية بأهمية الكشف المُبكر، وكيفية الفحص الذاتي للوقاية من مخاطر الأمراض.

واستهدفت الحملة التي أقيمت بمسرح الأمانة، عدداً من الزوار والمراجعين ومنسوبي ومنسوبات الأمانة، جرى خلالها تقديم شرح مبسط حول المرض، إضافة إلى تقديم الكشف المجاني لمنسوبي الأمانة بواسطة فريق طبي متخصص وعيادة متكاملة تم تهيأتها في مقر الأمانة وهي مجهزة بشكل كبير لتقدم الخدمات الطبية والكشف.

وشملت العديد من اللقاءات والحوارات التوعوية والبرامج التثقيفية، كما تضمنت العديد من الإرشادات عن كيفية الوقاية من الأمراض السرطانية، وتوزيع المنشورات وقياس العلامات الحيوية.