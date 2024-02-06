انت الان تتابع "حالات مطرية متتابعة" شيمتها الاتساع.. "الجهني": الفرص تتحسن "امتداد ثم شمول" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 9:59 صباحاً

كشف الخبير المناخي، العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني، عن حالات مطرية متتابعة تتميز بالاتساع والشمولية، مشيراً إلى أنه مع بداية اندفاع الموجة المدارية الرطبة هذه الليلة، ستتحسن فرص جنوب منطقة الرياض والربع الخالي. وأوضح "الجهني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن فرص الأمطار تمتد لاحقاً لتشمل المرتفعات الجنوبية، وكذلك وسط الغربية بما في ذلك سواحل منطقة مكة المكرّمة، والأفضلية لشرق السواحل. وأضاف: "ثم يتسع نطاق التأثير مطلع الأسبوع القادم ليشمل معظم المناطق الداخلية والشرقية والشمالية".

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