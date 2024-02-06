انت الان تتابع "الرميان": منصة القطاع الخاص تقدم أكثر من 200 فرصة بقيمة تتجاوز الـ20 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 10:01 صباحاً

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن منصة القطاع الخاص التي أطلقها الصندوق لعام 2023 تقدم أكثر من 200 فرصة بقيمة تتجاوز الـ20 مليار ريال. وأضاف الرميان في كلمته ضمن فعاليات #منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص أن أكثر من 100 شركة سعودية تأهلت للعمل مع شركات الصندوق عبر منصة برنامج التأهيل المسبق للمقاولين. ولفت إلى أنه تم تنظيم دورات تدريبية لأكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة بهدف تأهيلها للحصول على عقود لمشاريع الصندوق. وتابع، أن الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص بلغت بين بداية عام 2021 حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023 أكثر من 96 مليار ريال. وبدأت في وقت سابق اليوم بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والمعرض المصاحب، بحضور عددٍ من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعددٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الإستراتيجية.

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