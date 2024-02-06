شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة منطقة نجران تدعو الراغبين للمشاركة في فعاليات مبادرة كات ووك 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت إمارة منطقة نجران الراغبين في المشاركة في فعاليات مبادرة كات ووك 2024 التابعة لمنظمة "كاتموسفير" (Catmosphere) غير الربحية، والتي تنطلق، السبت المقبل، في متنزه الملك فهد بغابة سقام.

وتهدف الفعالية التي تنظم سنوياً بالمشي لمسافة 7 كيلومترات مع العديد من الفعاليات المصاحبة إلى حماية القطط البرية "السنوريات" من الانقراض، ونشر الوعي بترابط رفاهية المجتمع مع الكائنات من حولنا.

وتتزامن هذا العام مع الجهود الرامية لحماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال حماية النمور العربية، بالتزامن مع الاحتفاء بأول يوم عالمي للنمر العربي في العاشر من شهر فبراير.