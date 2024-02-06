شكرا لمتابعة خبر عن معتمر عراقي يروي قصة أمانة وفزعة مواطن سعودي له .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى عراقي قصة أمانة ونخوة مواطن سعودي فزع له في أحد المواقف التي تعرض له عند قدومه للعمرة.

وأوضح العراقي، أن المواطن السعودي فزع له وساعده في العثور على مبلغ 4500 دولار فقدها بعد دخوله منفذ جديدة عرعر.

وقال أن المواطن السعودي ظل معه ولم يتركه بحثًا عن أمواله التي فقدها وقال له لا تحزن وحتى وإن لم تجدها سأعطيها لك من مالي الخاص.

وسرد العراقي القصة متأثرًا، داعيًا الله أن يسترها مع المواطن السعودي الذي وقف معه وأن يبارك في عائلته، مضيفًا: “أعجز عن الوصف والشكر”.