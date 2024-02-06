شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. حملة لإزالة المواقع العشوائية المخالفة في البدراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية محافظة القطيف اليوم الثلاثاء، حملة إزالة المواقع العشوائية المخالفة للاشتراطات النظامية بمنطقة البدراني في محافظة القطيف. الجهات الحكومية المشاركة من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح القرني، بأن البلدية أشعرت ملاك هذه المواقع، المقدرة بـ 65 موقع، بضرورة إخلاء المواقع خلال أسبوع، مبيناً أن قرار الإزالة يأتي استكمالا للحملات السابقة التي نفذت بمشاركة الجهات الحكومية المتعددة ومنها: (شرطة محافظة القطيف - الدفاع المدني - مرور محافظة القطيف - مكتب العمل - وزارة الزراعة - المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي)، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات النظامية والوقوف على المواقع المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وصولاً للقضاء على ظاهرة التعديات وإقامة النشاطات المخالفة.



وأكد استمرار الحملة حتى الانتهاء من إزالة كافة المواقع، وتحقيق أهدافها، من أجل بيئة نظيفة خالية من الملوثات البصرية وغير النظامية.

يذكر بأن بلدية محافظة القطيف أزالت خلال حملة اليوم الثلاثاء، خمسة مواقع مخالفة يزاول أصحابها نشاط بيع الخردة والحديد والأخشاب.