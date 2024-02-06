شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يدشن الملتقى الأول للجمعيات التعاونية الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن محافظ حفر الباطن صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن عبدالله بن فيصل، ملتقى الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية بالمحافظة، بحضور أصحاب السعادة مدراء الجهات الحكومية.

حيث يعتبر الملتقى هو الأول من نوعه على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتسويق الزراعي والجمعيات الزراعية، ومركز مجلس الجمعيات التعاونية للتدريب والادارة العامة للموارد الحيوانية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو».



بمشاركة 30 عارض من جمعيات الثروة الحيوانية وشركات الأعلاف والجهات ذات العلاقة بالجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية والأسر المنتجة بمختلف المهن المتعلقة بالثروة الحيوانية يتخللها مسرح للطفل. دعم الحراك الاقتصادي والسياحي واتسم الملتقى بالعديد من الفعاليات والملتقيات والبرامج التدريبة التي تستهدف مربي الماشية والأطباء البيطريين، وقد حضر الدورة أكثر من 100 مربي.

ويهدف الملتقى لدعم الحراك الاقتصادي والسياحي والتجاري والتعاوني الزراعي والحيواني بالمحافظة التي تتميز بأكبر تجمع للثروة الحيوانية بالمملكة، حيث تعتبر الجمعيات التعاونية رافد من روافد التنمية وداعم للتطوير الاقتصادي والتنموي في رؤية المملكة 2030، كما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.