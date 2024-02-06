شكرا لقرائتكم خبر عن قسطرة قلبية تنقذ طفل من جلطة وفشل بعضلة القلب في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

تفاصيل العملية

الدمام - شريف احمد - أنهى أطباء اختصاصيون في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب عضو تجمع القصيم الصحي معاناة طفل يبلغ من العمر 5 أعوام ويزن 22 كيلوجرام، كان يعاني من مشكلة صحية تعرف بالناسور الشرياني، وهي من الحالات النادرة.وأوضح التجمع أن الفحوصات والتحاليل الطبية التي أُجريت للطفل بينت وجود الناسور في المنطقة الكامنة بين الشريان التاجي الأيسر والأذين الأيمن، مما استدعى الفريق المعالج في قسم الأطفال بالمركز للقيام بتدخل طبي عاجل.وأشار إلى أنه تم إغلاق الناسور الشرياني لمنع حدوث الجلطات الشريانية وفشل عضلة القلب والالتهاب لا سمح الله، حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد في فترة زمنية لم تزد عن ساعة واحدة من خلال إجراء القسطرة الشريانية، وبعد الاطمئنان على الحالة الصحية للطفل غادر المركز مع أسرته مصحوبا بالسلامة والعافية.جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية والصحية في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب أكثر من 100 ألف مستفيد، كما أجرى 426 عملية قلب مفتوح وذلك خلال العام المنصرم 2023م، ويمتاز المركز بوجود طاقم طبي متكامل مؤهل للتعامل مع الحالات الصحية الحرجة لدى الأطفال والكبار.