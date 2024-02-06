شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة المخدرات" تقبض على مخالفين لترويج 21 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر بجدة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تستمر الجهات الأمنية في المملكة بتكثيف جهودها المتواصلة للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة لترويجهما 21,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.