"عمليات التجارة البحرية البريطانية": وقوع حادث بحري جنوب عدن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 2:07 مساءً

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، تلقيها بلاغاً عن حادثة على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوبي مدينة عدن اليمنية. وأوضحت الهيئة في بيان، أن السلطات تتحرى الحادثة، ونصحت السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز". وتعرضت سفن عدّة في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية، التي تعلن أن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ووجهت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع للحوثيين، بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر، وتهديد حركة التجارة العالمية.

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