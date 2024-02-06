انت الان تتابع "أبوالغيط" يدعو الدول المعلقة لتمويلها للأونروا إلى مراجعة قرارها الخطير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 2:19 مساءً

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم (الثلاثاء)، الدول التي علقت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى مراجعة قرارها الخطير. وقال "أبوالغيط" في بيان: "إن مثل تلك التوجهات الخطيرة تتماهى مع طموحات قديمة متجددة لدى اليمين الإسرائيلي بالقضاء على دور الوكالة الأممية؛ لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء أي مسؤولية للمجتمع الدولي إزاءهم". وأوضح أن ادعاءات "إسرائيل" التي طالت 12 موظفاً بـ"الأونروا"، لا تبرر عقاباً جماعياً لأكثر من نصف مليون طفل فلسطيني يتلقون التعليم في مدارسها.

كانت هذه تفاصيل خبر "أبوالغيط" يدعو الدول المعلقة لتمويلها للأونروا إلى مراجعة قرارها الخطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.