شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 دول.. مركز الملك سلمان يواصل توزيع مساعداته الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

سلال غذائية

مساعدات السودان

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 6.000 كرتون تمر للنازحين في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 36.000 فرد.وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2024م.وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الأمن الغذائي في اليمن.وفي أفغانستان، وزع المركز أمس 350 سلة غذائية في مديرية كوشته بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 2.100 فرد بواقع 350 أسرة.وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم.من ناحية أخرى، قدم المركز أمس, 1.050 سلة غذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 7.539 فرداً من الأسر النازحة.كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة، 543 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، استفاد منها 2.515 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.