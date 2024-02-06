الأمم المتحدة: توسيع إسرائيل هجومها إلى رفح قد يؤدّي لجرائم حرب يجب منعها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 3:58 مساءً

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم "الثلاثاء"، من أنّ أيّ تحرك من إسرائيل لتوسيع عملياتها البرية في غزة لتشمل مدينة رفح المكتظّة في جنوب القطاع قد يفضي إلى جرائم حرب يجب منعها بأي ثمن. وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "ينس لايركه"، للصحافيين في جنيف: "بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن القصف العشوائي للمناطق المكتظّة بالسكان يمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". ولفت "لايركه" إلى زيادة الضربات على محافظة رفح يومَي الأحد والاثنين الماضيين، بينما يواصل الآلاف من سكان غزة التدفق إلى رفح، بمن فيهم الكثير ممن فروا من القتال العنيف في خان يونس. وأوضح أن هذا النزوح أدّى لزيادة عدد سكان رفح إلى خمسة أمثاله منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

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