شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط 19 شخصا لسيرهم بمركباتهم في تجمع غير نظامي وعرقلة المرور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة الرياض على 19 شخصًا من الجنسية السورية، لسيرهم بمركباتهم في تجمع غير نظامي وعرقلة الحركة المرورية وتوثيق ذلك ونشره.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص يسيرون بمركباتهم في تجمع غير نظامي، فقد تم القبض على 19 شخصًا من الجنسية السورية. عرقلة الحركة المرورية وأشار المتحدث الإعلامي، إلى قيامهم بتظيم موكب وعرقلة الحركة المرورية في طريق عام وتوثيق ذلك ونشره.

وأكد إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

