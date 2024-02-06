"كيربي": أمريكا لا تزال تعمل على التوصل لهدنة إنسانية أطول في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - ذكر منسّقُ الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم "الثلاثاء"؛ أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على التوصل لهدنة إنسانية أطول في غزة، وإطلاق سراح الأسرى.

وأشار "كيربي" إلى أن الرئيس جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتز، سيبحثان الوضع في الشرق الأوسط، والمساعدات الإنسانية، وجهود الحدّ من إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة؛ وفقًا لـ"رويترز".

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