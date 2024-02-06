تركيا تعتقل 34 مشتبهًا على علاقة بهجوم مجمع المحاكم في إسطنبول

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 5:04 مساءً

أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج، اليوم (الثلاثاء)، أن 34 شخصاً جرى إيقافهم على خلفية الهجوم أمام مجمع المحاكم بمدينة إسطنبول، الذي أسفر عن سقوط مدني، وإصابة 6 آخرين. وأوضح "تونج" أن ضباط الشرطة الثلاثة المصابين في حالة جيدة، وأن أحد المدنيين الأربعة المصابين توفي في المستشفى، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء. من جانبه، بين وزير الداخلية علي يرلي قايا، أن الشرطة قتلت مطلقي النار، اللذان يعتقد أنهما ينتميان إلى جبهة التحرير الشعبية الثورية. وجبهة جبهة التحرير الشعبية الثورية، هي منظمة ماركسية محظورة تصنفها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

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