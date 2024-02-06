انت الان تتابع محكمة استئناف فيدرالية تؤيد حرمان "ترامب" من حصانة الملاحقة القضائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
06 فبراير 2024, 5:27 مساءً
قضت محكمةُ استئناف فيدرالية في واشنطن، اليوم "الثلاثاء"، بأن الرئيس السابق دونالد ترامب لا يتمتّع بالحصانة من الاتهامات المتعلقة بالتخطيط لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020؛ مما يقربه خطوة من محاكمة جنائية غير مسبوقة.
وأوضحت لجنة مكونة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا بواشنطن، أنها تؤيد قرار محكمة أدنى درجة بحرمان "ترامب" من الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية.
وقالت اللجنة: "لغرض هذه القضية الجنائية، أصبح الرئيس السابق ترامب الآن، المواطن ترامب، مع حصوله على درجة الدفاع التي يتمتّع بها أي متهم آخر جنائيًّا، وأي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء توليه منصب الرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية".
ووجدت محكمة الاستئناف أن "ترامب" لا يحقّ له التمتُّع بالحصانة من الملاحقة، لتصدر بذلك قرارًا تاريخيًّا من شأنه أن يسمح للقضية الجنائية المرفوعة ضد الرئيس السابق بالمضي قدمًا إذا تم تأييد الحكم.
ومن المتوقّع أن يستأنف "ترامب" القرار، إما في العاصمة واشنطن أو أمام المحكمة العليا، ومنحت دائرة العاصمة "ترامب" مهلة حتى 12 فبراير الحالي ليطلب من أعلى محكمة في البلاد إيقاف قرارها مؤقتًا قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة استئناف فيدرالية تؤيد حرمان "ترامب" من حصانة الملاحقة القضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.