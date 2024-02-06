انت الان تتابع ثامر المطيري يتلقى التهاني بمناسبة ترقيته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 5:56 مساءً

يتلقى ثامر بن فهيد المطيري مدير إدارة رخص البناء والرقابة والامتثال في بلدية ضرما، التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء بمناسبة صدور قرار ترقيته. وأعرب "المطيري" عن سعادته بمناسبة الترقية مقدمًا شكره وتقديره لكافة المسؤولين في البلدية ووزارة الإسكان والشؤون البلدية والقروية، على دعمهم المستمر؛ مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون أفضل حافز له لخدمة دينه، وقيادته ووطنه. نهنئ "المطيري" ونسأل الله المزيد من له مزيدًا من التوفيق والنجاح.

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