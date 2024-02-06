المبعوث الأمريكي لليمن: جهود دبلوماسية للحد من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 6:20 مساءً

أفاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، اليوم (الثلاثاء)، بأن جهودًا دبلوماسية تُبذل لمحاولة الحد من نشاط الحوثيين بما يساعد على تحسين الوضع في البحر الأحمر. وقال "ليندركينج" في تصريحات مسجلة لمعهد الشرق الأوسط: "نحن بحاجة إلى رؤية تهدئة جادة في غزة"، وفقًا لـ"فرانس برس". وأشار إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعمل بجد على ذلك.

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