انت الان تتابع خلفًا لـ"فيتوريا".. "حسام حسن" مدربًا لمنتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 7:04 مساءً

قرّر مجلسُ إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيينَ حسام حسن مديرًا فنيًّا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا. كما قرر المجلسُ تعيينَ إبراهيم حسن مديرًا للمنتخب؛ وفق بيان للاتحاد نشر بحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس". وكان الاتحاد المصري فسخ تعاقده مع روي فيتوريا الذي كان ممتدًّا حتى صيف 2026، بعد الخروج من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا التي تقام حاليًّا في كوت ديفوار. ويستهلّ حسام حسن مشواره التدريبي مع منتخب مصر في 22 مارس 2024 خلال البطولة الودية في الإمارات، التي تضمّ مع مصر منتخبات: تونس، ونيوزيلندا، وكرواتيا. وسبق لحسام حسن صاحب الـ57 عامًا، قيادة منتخب الأردن لكرة القدم، وقاده للملحق النهائي لتصفيات مونديال 2014 قبل الخسارة أمام أوروغواي، كما تولى عدة مهام تدريبية بأندية مصرية؛ أهمها الزمالك، وبيراميدز، والمصري.

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