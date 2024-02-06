السعودية الثالثة عالميا في أفضل الوجهات السياحية

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أوضح التقرير أن السياحة الدولية تعافت بنسبة 88% من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023 (-12% مقابل عام ما قبل الجائحة 2019) مع ما يقدر بنحو 1286 مليار وافد، بزيادة 34% عن عام 2022.
وبين التقرير أن منطقة الشرق الأوسط سجلت أفضل النتائج، مع الوافدين 22٪ أعلى من مستويات ما قبل الوباء. واستعادت أفريقيا 96% من أرقام 2019، وأوروبا 96%، والأمريكتان 90%، وآسيا والمحيط الهادئ 65%.
ووصلت إيرادات السياحة الدولية إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2023 بناء على التقديرات الأولية، أي حوالي 93% من 1.5 تريليون دولار أمريكي حققتها الوجهات في عام 2019.
أفضل الوجهات السياحية أداء:
- جزر فيرجن الأمريكية 23+
- تنزانيا + 20
- ليختنشتاين 16+
- غواتيمالا 15+
- أيسلندا 15+
- صربيا 15+
- عمان 14+
- هندوراس 12+
- برتغال 11+
- المغرب 11+
- جزر تركس و كايكوس + 127
- قطر + 90
- السعودية + 56
- ألبانيا + 53
- السلفادور 40+
- كولومبيا 33+
- أندورا 31+
- إثيوبيا + 30
- كاراكوس 24+
- جمهورية الدومينيكان 24+
- منظمة السياحة العالمية 2024
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