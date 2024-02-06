السعودية الثالثة عالميا في أفضل الوجهات السياحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر تقرير حديث صادر عن منظمة السياحة العالمية في يناير 2024 عن أفضل الوجهات أداء في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023 نسبة لعدد السياح الدوليين الوافدين مقارنة بإحصاءات المنظمة للعام المنظمة 2019، أن السعودية احتلت المركز الثالث عالميا، بنسبة زيادة بلغت 56% في حين احتلت قطر المركز الثاني بنسبة زيادة بلغت 90% مقارنة بأرقام 2019 م.

أوضح التقرير أن السياحة الدولية تعافت بنسبة 88% من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023 (-12% مقابل عام ما قبل الجائحة 2019) مع ما يقدر بنحو 1286 مليار وافد، بزيادة 34% عن عام 2022.

وبين التقرير أن منطقة الشرق الأوسط سجلت أفضل النتائج، مع الوافدين 22٪ أعلى من مستويات ما قبل الوباء. واستعادت أفريقيا 96% من أرقام 2019، وأوروبا 96%، والأمريكتان 90%، وآسيا والمحيط الهادئ 65%.

ووصلت إيرادات السياحة الدولية إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2023 بناء على التقديرات الأولية، أي حوالي 93% من 1.5 تريليون دولار أمريكي حققتها الوجهات في عام 2019.

أفضل الوجهات السياحية أداء:

جزر فيرجن الأمريكية 23+

تنزانيا + 20

ليختنشتاين 16+

غواتيمالا 15+

أيسلندا 15+

صربيا 15+

عمان 14+

هندوراس 12+

برتغال 11+

المغرب 11+

جزر تركس و كايكوس + 127

قطر + 90

السعودية + 56

ألبانيا + 53

السلفادور 40+

كولومبيا 33+

أندورا 31+

إثيوبيا + 30

كاراكوس 24+

جمهورية الدومينيكان 24+

المصدر :

- منظمة السياحة العالمية 2024